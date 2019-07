Vahva video: väike flamingo püüab kõigest väest ühel jalal seisma õppida

Hiljuti Twitteris avaldatud video, mida on nüüdseks vaadatud üle kahe miljoni korra, näitab, et ühel jalal seismine ei ole pisikesele flamingole üldsegi lihtne. Sellegipoolest annab sulepall endast parima, et vanemate eeskujul elegantne asend sisse võtta — teab ju igaüks, et harjutamine teeb meistriks. Vaata videot!