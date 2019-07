Suri Narva kordoni teenistuskoer Tommy

Tommy ühines PPA ridadega 2016. aastal koos oma venna Troliga. Viimane treeniti koerajuht Sulevi juhtimise all Saatse kordoni piirivalvekoeraks. Tommy peremeheks sai aga patrullpolitseinik Sven Savioja. Lemmiku toimetus avaldab Svenile sõbra ja ustava kaaslase kaotuse puhul kaastunnet.

PPA teenistuskoerad jagunevad üldotstarbelisteks teenistuskoerteks ehk patrullkoerteks ja narkokoerteks. Politsei patrullkoerad on tüüpilised politseikoerad, kes kutsutakse sündmuskohtadele. Piirivalve patrullkoerad teenivad piiril ja peavad avastama piiri ületanud inimese jälge ning mööda seda ka liikuma, isegi kui jälg on pool päeva vana. Narkokoerad teenivad nii piiripunktides kui ka politseijaoskondades ja nende ülesanne on otsida erinevatest peidikutest narkootilisi aineid.