Aita abivajajat: nägemist kaotav Mango otsib hoiukodu

Kiisuke Mango otsib kedagi, kellega rahulikult omas tempos elu nautida. Esmapilgul võib Mango tunduda veidi pelglik, kuid kui teada tema nõrkusi, siis tuleb sellest tagasihoidlikust preilist välja üks tõeliselt lustlik ja armas kassike. Täpselt nagu puuvili ise — koor on mõru, kuid sisemus mahlane ja magus.

Mango üheks kõige suuremaks nõrkuseks on sulgepulgad. Sulepulka nähes muutub ta täielikuks kassipojaks ning unustab kõik, mis ümbruses toimub. Peale mängimist oleks tegu justkui täiesti teise kassikesega, kes lubab ennast paitada ja lööb ise veel ka tugevat nurru. Seetõttu julgevad Pesaleidja vabatahtlikud olla kindlad, et Mangost võiks kooruda väga vahva (asendus)pereliige, kellega ei tohiks mitte kunagi igav hakata. Mango on vaktsineeritud, kiibistatud, steriliseeritud ning saanud parasiitide vastu tõrje.