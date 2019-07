Video: ründav piison paiskas noore tüdruku õhku

Tüdruk oli perega vaatama tulnud Old Faithfuli-nimelist geisrit, kui üks rahvuspargis elavast pea 5000 piisonist teda ründas. Rünnak lõppes sama kiiresti, kui see algas — kohe pärast lapse rammimist rahunes loom maha ja jalutas minema.

Pargi eeskirjad ei keela loomadele läheneda, kuid hoiatavad, et ohutuse mõttes võiks külastajad neid siiski vähemalt 20 meetri kauguselt jälgida. Piisonite kohta on välja toodud eraldi punkt, mis tuletab meelde, et vaatamata oma kogukusele suudavad need loomad inimestest kolm korda kiiremini joosta.