Järjekordne jaekett loobub puurikanade munade müügist

Prismaga pikalt läbirääkimisi pidanud loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad sõnul tõstab jaeketi otsus loomade heaolu pjedestaalile. «Tänu Prismale on 40 protsenti Eesti jaesektorist teatanud otsusest minna üle puurivabadele munadele, mis vähendab loomade kannatusi märkimisväärselt. Soovime õnne ka põhjanaabritele – puurikanamunadest loobus Soome viimane jaekett,» kommenteeris töövõitu Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll.

Prisma sõnul põhineb otsus nii klientide ostukäitumise muutusel, grupi vastutustundliku kaubanduse põhimõtetel kui ka üldistel rahvusvahelistel trendidel. Koostöös Eesti tootjatega soovib Prisma laiendada juba praegu alternatiivsete toodete valikut, et tagada 2026. aastaks üleminek puurikanamunade vabale sortimendile.

«Prisma teeb tööd, et tarbijaid alternatiivsetest kanapidamise viisidest teavitada ja tootjatega tulevaste sammude osas läbi rääkida, et saaksime emafirma poolt otsustatud põhimõtte kohaselt käituda ja samuti seitsme aasta pärast puurikanade munadest loobuda,» sõnas AS Prisma Peremarketite turundusjuht Triin Roos.