Päevakäpp: elavaloomuline Nutella on valmis su südamesse pugema

Nutella on tõsise ilmega tüdruk, kuid oma olemuselt on ta vägagi elav ja mänguline kassipoeg. Samas on ta aga ka tubli hiirekuningas, kes õhtuks on kõik kummihiired mööbli alla veeretanud. Lemmikkoht magamiseks on Nutellal inimese juures ja kindlasti teki all. Kui teki alla ei lasta, siis oskab pisike printsess ka jonnihäält teha. Muidu ta väga jutukas ei ole ja pererahvale oma kisaga närvidele ei käi.

Kui mitte arvestada mõned pisikesed pättused, mida mänguhoos tehakse, on see armas kiisutüdruk viks ja viisakas — liivakastikombed kenasti selged ja sõnakuulekuskool ka keskmiselt heale hindele läbitud. Koera ja tolmuimejat see tüdruk ei karda, lastega on harjunud ja võõraste eest plehku ei pista. Nutellale on tehtud ka esmane parasiiditõrje ning kassipoeg on valmis kohe uude koju minema. Kaasa võtab ta ka Pro Plani kinkekoti ning kojuminekuks on ta ka ilusti kiibistatud!