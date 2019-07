Aasta linnu pojad alustasid iseseisvat elu

Hiiumaal ühele pesale paigaldatud kaugjuhitav kaamera võimaldas jälgida öösorride tegemisi alates haudumisest ja poegade koorumisest kuni poegade lennuvõimeliseks ja iseseisvaks saamiseni. Ühepäevase vahega koorunud kaks poega kasvasid kiiresti ning hakkasid paari päeva möödudes pesa ümbruses ringi liikuma. Vanalinnud toitsid neid oma kurgus toodud putukatega peamiselt öösel. Päevasel ajal olid öösorrid suhteliselt passiivsed. Viimast korda võis poegi kaamera ees näha 9. juulil, pärast seda on kuulda olnud lindude hääli.

«See on väga erakordne, et saime aasta lindu veebikaamera vahendusel jälgida. Öösorr pesa ei ehita, vaid muneb otse maapinnale ning seetõttu leitakse öösorri pesasid harva. Lisaks on lind aktiivne öösiti, mis tegi otseülekande edastamise keerulisemaks,» selgitas aasta linnu projekti meeskonna liige Triin Leetmaa. «Kahe poja lennuvõimestumisega päädinud pesitsuse nägemine oli põnev kogemus. Pooleteise kuuga saime öösorride eluolust ja käitumisest teada üht-teist uut, kuid leidsime kinnitust ka varem kuuldule ja loetule,» lisas Leetmaa.