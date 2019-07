Päevakäpp: kassipoja mõõtu Biatat on seni saatnud vaid ebaõnn

Tõsi, Biata on varem päriskoju jõudnud, kuid kahjuks toodi ta pärast mõnda nädalat varjupaika tagasi. Tegemist on loomakesega, kes ei kannata stressi. Seetõttu tuleb talle väga palju aega anda ning temaga kannatlikult ümber käia. Praegusel hetkel elab Biata hoiukodus, kus Pesaleidja vabatahtlikud on lõpuks näinud tema tõelist iseloomu.

Kuigi Biata tundub esmakohtumisel arglik, siis hoiukodus on kassike väga julgeks muutunud. Ta laseb nüüdseks vabalt pai teha, on seltsiv ja käib jalgu hõõrumas nii toidu panemise ajal kui ka igal hommikul vannitoas kui hoiuinimene hambaid peseb. Teiste kassidega tahab Biata väga suhelda ning otsib omasuguste lähedust. Seetõttu sobiks ta ideaalselt seltsiliseks mõnele kodusele nurrujale. Muidu on Biata iseseisev ning ei vaja pidevat tähelepanu.