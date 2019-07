55 aastat loomaaias töötanud Anne Saluneem: kõige hullem oli, kui lõvi jäi mulle küünega kätte kinni

Saluneem meenutas ETV saates «Ringvaade», et hakkas loomaaias käima 12-aastasena ning juba siis tekkis tal tugev tahe end loomadega siduda. Loomaaias veetis Saluneem kogu oma vaba aja pärast kooli ning toonane loomaaia direktor Karoly Stern pakkus toona 13-aastasele tüdrukule koolivaheajaks tööd. Esimese tööna pidi Saluneem valvama merekilpkonna, nüüd on naine Tallinna loomaaia 1. zoo osakonna juhtivspetsialist. «Kui sul on raske või keegi ajab närvi, siis tead, kui on loomad, sa lähed ta juurde, suhtled ja kõik mure ja kurbus läheb palju kergemini üle,» ütles Saluneem.