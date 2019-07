Loomaaed tutvustab tiigripäeval tulevast tiigriorgu

Sarnaselt teistele tiigri alamliikidele on ka amuuri tiigri looduslik säilimine suures ohus. Varem Kaug-Idas ulatuslikult levinud amuuri tiigri tänapäevane levikupiirkond on tugevalt kahanenud – ainsaks pelgupaigaks on jäänud Sihhote Alini mäestik Venemaa kaguosas ja väiksed maalapid Põhja-Hiinas, kus on säilinud kokku ligi 500 isendit.