Tallinna loomaaia asukad saavad peagi maratonile kaasa elada

Tuhandeid jooksusõpru ja liikumisharrastajaid kaasava Eesti suurima rahvaspordisündmuse ja rahvusvahelise maratoni programm algab reedel 6. septembril viiekilomeetrise Nike Noortejooksuga, jätkub laupäeval 7. septembril Mesikäpa lastejooksude ning 10 km Optibet Sügisjooksuga ja lõpeb pühapäeval 8. septembril klassikalise maratonijooksu (42,195 km) ning poolmaratoniga (21,1 km).

Kuna esmakordselt viib maratonirada läbi Tallinna Loomaaia, siis tekkis korraldajatel mõte koos tuhandete liikumist armastavate inimestega anda omapoolne panus loomaaia asukate elutingimuste parandamisele. Valik langes loomariigi ühele väärikamale isendile, amuuri tiigrile, sest Tallinna Loomaaed ja Loomaaia Sõprade Selts rajavad Tiigriorgu, amuuri tiigri uut kodu.

Hetkel viibib tiiger Pootsman Tšehhi loomaaias ning Tallinnasse tuuakse ta tagasi alles siis, kui Tiigrioru ehitus on lõpetatud. Tiigrioru kontseptsiooni koostamisel on kaasa aidanud paljud eraisikud ja ettevõtted ning ka jooksusõbrad soovivad anda oma panuse, et tiiger Pootsman saaks võimalikult kiiresti koju tagasi naasta.

Tallinna Loomaaia direktor Tiit Marani sõnul võib öelda, et Tiigriorg on elupaik «tiigrile ja ta sõpradele» ehk siis tegemist on Kaug-Ida looduse väljapanekuga, kus põhirõhk on amuuri tiigril, aga vaadata saab ka sealsamas elutsevaid teisi liike viiksjänesest muskushirveni.

Tiiger on loomulikult keskne. Talle loodud elutingimused on võrreldamatult paremad kui senised. Tiigri puhul pakutakse külastajale kahte võimalikku elamust – üks ala on vahetu kogemuse ala, kus tiigrit igal juhul näeb, teine looduslik keskkond, kus tiigrit võib ka mitte märgata, aga kui see õnnestub, siis seda suurem on selle kogemuse väärtus. Tiigrioru valmimisega saab Tallinna Loomaaed tiigri ohustatud liigi Euroopa programmis veelgi olulisema rolli.

«On tore, et maratonirada läbib ka loomaaia territooriumit ja täname juba ette arvukaid jooksusõpru, kes annavad oma panuse Tiigrioru rajamisse. Soovime Eesti suurimast jooksupeost osavõtjatele edu valmistumisel ja kiireid jalgu jooksurajal,» lausus Tiit Maran.

Eesti osavõturohkeimaks rahvusvaheliseks spordisündmuseks tõusnud Tallinna Maratonil ja Sügisjooksul osales 2018. aastal kokku 23 940 jooksjat 67 riigist. Tallinna Maratoni erinevatele distantsidele saab registreerida aadressil www.jooks.ee.