Inimeste hooletuse tagajärg: koloonias sündinud kassipoeg võitleb elu eest

Neil kassidel ei ole oma inimest, oma isiklikku paikätt, oma sooja kodu ega alati täis toidukaussi päris iseenda kodus. Neil on varjupaik ja hoiukodud, kus nad on ajutiselt. Mõni kauem, mõni vähem. Pesaleidja võtab vastu kõikvõimalikud abivajajad, sest nende elud on tänavatel ohus ning vabatahtlikud ei soovi mitte ühegi looma piina ega surma.

Aidates nii paljusid loomi igapäevaselt, on täiesti paratamatu, et kassitoast käivad läbi erinevad haigused: herpesviirused, kõrvapõletikud, haavade infektsioonid, viirusinfektsioonid. Ja siis see kõige kurjem — parvoviirus ehk katk. Katku tõttu on Pesaleidja kassitoast Loomade Kiirabi kliinikusse rännanud päris mitmeid kassipoegi. Tagasi on neid kõigi kurvastuseks tulnud aga vähem.

Siin videos on Kertu, kastreerimata ja steriliseerimata kasside paljunemisest tekkinud Laitse kolooniast püütud kassipreili, sünniajaga umbkaudu 23. juuni. Kertul ei ole küll katku ja ehkki ta kolis peale arstlikku ülevaatust hoiukoju, on tema tervis paratamatult nõrk. Kertu eest hoolitsev Pesaleidja ravijuht pidi esialgu kassi pärast öösiti ärkvel olema, et teda soojendada ja toita, kuni Kertu lõpuks ise sööma õppis.

Ühel hommikul oli Kertule vaja teha ninaloputust, kuid ootamatult tõmbas kiisupreili omale kopsu naatriumkloriidi. Kiirelt võeti ta Sõle loomakliinikusse vastu, ta sai esmaabi ja viivuks tegi see Kertu olemise paremaks. Siis aga muutus hingamine taas raskeks, Kertu suu oli kogu aeg lahti ning kui ta paar sammu tegi, viskas ta end parketile pikali ja kramples värisedes ühelt küljelt teisele, sest hingata oli raske.

«See väike 270-grammine kassipoeg oli oma lühikese elu jooksul nii palju pidanud kannatama, kuid meie suurimaks õnneks oli tal üks elu üheksast veel alles,» kirjeldas pesaleidja. «Kiirelt jõudis Kertu Loomade Kiirabisse ja ehkki hoiukodu perenaine oli täiesti kindel, et Kertu enam sellest olukorrast välja ei tule, lubas ta talle siiski, et kui ta suudab selle olukorra seljatada, siis tuleb Kertu tagasi hoiukoju ja sellest kohast saab tema päriskodu.»

Kertu võitles ning pärast kaht murerohket päeva lubati ta kodusele ravile. Sellest hoolimata, et tema end paremini tunneb ja tema tervis on tõusuteel, ulatub tema kliinikuarve ligilähedale neljakohalisele numbrile. Kertu arve on vaid üks väike osa sellest kogusummast, mis Pesaleidja Loomade Kiirabile võlgu on. Tänagi võitleb seal mitmendat ööpäeva oma elu eest üks Pesaleidja hoolealustest, seega raviarved on ainult kasvamas. Praeguseks on number tõusnud 3500 euroni ja ühele annetustel põhinevale MTÜ-le on see äraütlemata suur summa.

Nii nagu iga pisike arve teeb kokku ühe suure, teavad Pesaleidja vabatahtlikud, et iga pisike annetus teeb nende jaoks kokku väga suure abi. Kui sul on aidata, ole hea, tee seda!