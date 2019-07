Palju õnne! Tallinna loomaaia staažikaim töötaja tähistas suurt juubelit

Anne on hoolitsenud loomaaia asukate eest alates 14. eluaastast ehk kokku 55 aastat. «Ma olin 12-aastane, kui meid toodi suvepraktikale loomaaeda, pandi rohima. Enne seda suve ma ei teadnudki loomaaiast midagi. Eks see, mis kellelegi sobib, on kuskilt kaasa antud. Kui käisime loomaaias rohimistöödel ära ja nägin neid loomi, siis oli kõik – minu hing on nende jaoks loodud.» leiab Anne, kes end poolnaljatlevalt ka loomaaia vanimaks eksponaadiks nimetab.