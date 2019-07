Video: loomasõber ehitas haigele kuldkalale «ratastooli»

Lõuna-Koreas Soulis elav 32-aastane Henry Kim on kalaentusiast, kes oma uimedega sõpru väga hoiab. Kimi kolmes akvaariumis elab enam kui 20 kuldkala, kuid mitmed tema lemmikutest on hukkunud haige ujupõie tagajärjel. Valesti funktsioneeriv ujupõis sunnib kala pea alaspidisesse asendisse ja see lõppeb looma surmaga.