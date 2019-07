Spetsialist õpetab: kuidas hoida roomajad koduaiast eemal

Madude vältimiseks ja nendest vabanemiseks on mitmeid loomasõbralikke viise. Kindlasti ei tohi roomajaid tappa ega vigastada, selline tegu on karistatav, sest nastikud ja rästikud on looduskaitse all. Juulis ja augustis on roomajatel munemise aeg, mis tähendab, et emasloomad otsivad kohta, kuhu munad poetada. Tavaliselt eelistavad nad lehekuhjasid, pehkinud kände, komposti- või sõnnikuhunnikuid.