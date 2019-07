VIDEO: Eesti raamatumüüja akna taga tegutses karupere

«Kohalik perekond, kelle juures me elasime, selgitas, et paar korda aastas tuleb ette, et karud aeda jõuavad. Kõikidel on Alaskal meeletult suured ja kõrged aiad just metsloomade tõttu,» märkis Kalda. «Tegemist oli musta karuga, kes on tavaliigist ohtlikum. Nad on väiksemad, aga suudavad kiiremini joosta.»