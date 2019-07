Video: Järvamaa kassimamma poolt üles kasvatatud nugised alustasid iseseisvat elu

Nugisepojad kasvasid ja kosusid ja tasapisi hakkas neis välja lööma kiskjaloomus. Mäura sai puhkama ja nugisepojad uuele dieedile – nad ei kahelnud hetkegi, mida teha kanakaelaga või hiirega. Jahiomadusi said nugisepojad lõpuks testida ka elusate vuttidega. Kuna kõik nad läbisid testi edukalt, siis oligi aeg lasta nugisepojad loodusesse — 4.juulil viis Virge nad metsa ning nüüd on nad tagasi seal, kuhu kuuluvad.

Ka hoiukodust pärit Mäura on tänaseks leidnud päris oma kodu. Üks Tartust pärit naine hoidis kevadest saati Mäura ja nugiste tegemistel silma peal ja teadis kindlalt, et Mäura on just see õige kass, kes tuleb tema juurde mõnusat kassielu elama.