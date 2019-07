Päevakäpp: Greebo võlub maailma vingeimate vurrudega

Seetõttu ongi tore härra Greebo oma päris kodu oodanud juba kolm pikka aastat. Eemalt paistab Greebo olevat üpris tusane kõutsike, ent tegelikult on ta südames üks armas pehme karvapallike. Kui talle vaikselt ja mittehirmutavalt ligi minna, siis ta lubab rahulikult oma pehmet karva paitada. Ja kui tudu on tudutud, siis hea meelega ajab Greebo ka aeg-ajalt sulepulgakest taga.

Viljandist pärit kassihärra loodab, et ka tema jaoks leidub keegi, kellel on piisavalt kannatust, et ka temast lustlik ja armastav kassike välja võluda. Kui sa arvad, et sa võiks olla see inimene, siis palun täida kiisuvõtja küsimustik ja sinuga võetakse peagi ühendust.