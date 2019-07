Päevakäpp: Emily kurb saatus – kaks aastat ootust ja kodu eikusagil

Seda, kuidas ta pidi juba kassipojast peale nälja ja külmaga tänaval võitlema. Seda, kuidas ta ei tea, kas elul on temale midagi head varuks. Kuid natukene oli näha tema silmist ka kergendust — lootust, et nendele katsumustele saabus lõpp ning soe peavari aitab kustutada koledad mälestused tänavaelust.

Nüüd on Emily turvakodus kodu oodanud juba kaks aastat. Ta on nautinud praksuva kamina soojust, kosutavat suutäit, inimeste tähelepanu ja teiste kasside kaisus tukkumist. Iga päev tabab Emily end aga mõttelt, mida on elul talle varuks? Iga nädal võtab keegi turvakodust kodutee käppade alla, kuid temaga pole veel nii juhtunud. Miks teda ei märgata? Kas talle polegi kodu ja oma inimest?