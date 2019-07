USAst leiti karvamütsi meenutav elukas, tõde looma liigi kohta oli üllatav

Väljaanne Portland Press Herald vahendas, et tegu on noorloomaga, kelle okkad ei ole veel jõudnud välja areneda. Muuseumi esindaja sõnas lehele, et pärast esimest kohtumist ei ole okassiga enam märgatud, kuid tõenäoliselt toimetab ta piirkonnas jätkuvalt ringi. Okassead on Maine'i osariigis üpriski levinud, ent albinism on nende hulgas haruldane — vaid keskmiselt üks iga 10 000 sündinud okasseast on albiino.