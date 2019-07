Imearmas video: orvuks jäänud pisikestest pärdikutest on saanud parimad sõbrad

Luke ja Leah nimeks saanud ahvid on nüüd metsloomaspetsialistide hoole all ja neid toidetakse erilise piimaseguga, et väikesed tegelased jõudsalt kosuksid.

Loomapargi veterinaar Selvaraj Ilayaraja sõnas, et kuigi pärisema asendada on võimatu, annavad talitajad endast parima, et väikesed ahvid terveks ja tugevaks kasvaks. Inimestega puutuvad ahvid kokku võimalikult vähe ning tulevikus plaanitakse nad loodusesse vabastada.