Päevakäpp: talvel tänavalt päästetud Smurf tahab oma inimesi tulemas näha

Turvakodus on Smurf üks suur südametemurdja. Tihti avastavad vabatahtlikud Smurfi oma suurte ümarate silmadega inimest vaatamas ning kui silmside saavutatud, tuleb see väike hurmur agaralt paitusi nõudma. Siis tuleb käed soojaks teha ning muudkui paitada ja paitada ja paitada! Samas pole see mingi ime, sest Smurfil jäi tänaval nii palju paitusi saamata, et praegu on vaja need kõik tagasi teha.