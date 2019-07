Aita abivajajat: võitlus piinava nohuga jättis kass Tomsile ebameeldiva kingituse

Tänavakassi kohta on Tomsi ebaharilikult sõbralik, ta tahab väga hellust, tähelepanu ja paisid. Kassitoas ta seda kahjuks piisavalt ei saa ning seetõttu oleks vaja leida kiiremas korras see oma inimene, kes teda kunagi enam maha ei jätaks. Keegi, kelle süles on õhtuti turvaline end kerra tõmmata.

Praegu on Tomsi aga hädas nohuga. Pesaleidja vabatahtlikud tegelevad tema raviga, kuid kardavad, et see on tal juba krooniline. Hiljuti käis Tomsi loomakliinikus rinoskoopiat tegemas ning sellest visiidist jäi alles 350-eurone arve. Vaene kassike sai kuni kliinikuvisiidini iga päev ninaloputust, et tativoolu kergendada. Pärast rinoskoopia tegemist avastati Tomsil kolm erineva patogeensusega bakterit, lisaks tuvastati ka nina limaskesta põletik ehk riniit.