Helsingi kesklinnas lasti maha inimeste sekka eksinud põder

Helsingi politseijaoskonna komissar Arto Laitinen sõnas, et kuigi intsident tundub ebatavaline, satub metsloomi linnadesse tihti. Pigem juhtub see siiski kevadisel ajal, mitte südasuvel. Üldjuhul on korrakaitsjad suutnud loomad inimasustusest elusalt välja suunata, kuid tiheda liiklusega tänavatel on ringi tormav loom ohuks nii iseendale kui inimestele, mistõttu oli konkreetse põdra hukkamine ainus mõeldav variant.