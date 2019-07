Otsid uut hobi? Järvamaa farmis saab joogat teha karvaste kaaslastega

Alpakad on rahulikud ja teraapilised loomad, nii et joogatund koos alpakadega karjamaal mõjub mitte ainult rahustavalt, vaid ka tujutõstvalt. Jooga pole ainult spordisaalide või kitsa ringkonna harrastus. Jooga sobib kõikjale, see on miski, mida saab kaasa võtta igapäevaellu. Oskus lõdvestada pinges õlad, oskus ennast rahustada rasketes olukordades ja oskus asendites lihaseid aktiveerida paraneb iga joogatunniga.