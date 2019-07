Ornitoloogiaühing õpetab: mida teha leitud linnupojaga?

Kõigepealt tuleb veenduda , et linnupoeg tõepoolest hüljatud on. Paljud linnupojad lahkuvad pesast enne, kui nad lennuvõimeliseks saavad, kuid vanalinnud käivad neid toitmas. Seepärast vaatle kõigepealt lindu ja püüa aru saada, millises seisundis ta on.

Kindlasti ei tohi linnupoega kohe koju viia. Enne, kui leitud linnupojaga midagi ette võtta, tuleb oodata ja jälgida, kas poja läheduses ka vanalinde näha on. Vaatlemiseks sobib veidi kaugem ja varjatud koht, sest kui inimene on läheduses, pelgavad vanalinnud poja juurde tulla. Tavaliselt piisab paarikümnest minutist, kui linnuvanemad julgevad välja ilmuda ja tulevad poega toitma või tema lähedusse.

Kui oled veendunud, et sinu leitud linnupoeg on siiski hüljatud või vigastatud ja arvad, et teda on kindlasti vaja abistada, siis helista keskkonnainfo telefonil 1313 ja küsi abi. Samuti pakub nõu ja abi Raplamaal asuv MTÜ Imeloomade Selts (telefon 5813 0333, sibelle.lee@hotmail.com, www.facebook.com/metsloomakeskus/).