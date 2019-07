Kodust plehku pannud hani lõpetas rännaku Kadrioru pargis ja tekitas kohalikes paanikat

Lehtveeri sõnul teadis Kadrioru pargi haldusjuht rääkida, et hani olevat päästeameti poolt linnast leitud ja parki ohutusse kohta toodud. Sel korral otsustas Lehtveer hane siiski kinni püüda ja veterinaari juurde viia, et tema tervislik seisund üle vaadata. Loomaarstid tunnistasid hane veidi räsituks ja andsid Lehtveerile teada, et varsti peaks emaslind munema muna.