Avati uus loomadele pühendatud meediaportaal

We Animals Media heidab valgust nende loomade eludele, keda kasutatakse toidu, moe, meelelahutuse, töö, religiooni ja loomkatsete nimel. Portaali missioonis seisab, et eesmärk on empaatia ja kaastunde kaudu rääkida kõikide loomade lugusid, ka nende lugusid, kes tavaliselt jäävad nähtamatuks. Portaalist leiab loomatööstuses toimuva kohta artikleid, fotosid ja lühifilme.

We Animals Media asutaja ja eestvedaja on tunnustatud Kanada fotograaf Jo-Anne McArthur, kes 2015. aastal külastas ka Eestit. Jo-Anne McArthur on maailma eri paigus reisinud ja loomade olukorda läbi fotosilma jäädvustanud juba üle kümne aasta. Selle aja jooksul on ta avaldanud kaks fotoraamatut: «We Animals» ja «Captive». Viimases näidatakse loomaaialoomade olukorda üle maailma ning raamatusse on jõudnud mõned fotod ka Tallinna loomaaiast. Fotograafi tegemistest on valminud Kanadas mitmeid auhindu võitnud dokumentaalfilm «Vaimud meie masinas» (The Ghosts in Our Machine).