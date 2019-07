Politseikoerad Rikki ja Karma tähistasid tähtsat päeva

Sünnipäeva puhul otsustas Instagrami-konto Eesti Politseikoerad vendi tutvustada. Lõuna prefektuuri rosinasilmast Rikkist saab tulevikus kiirreageerijate ustav partner. Kõige andekam on ta juba sünnist saati naiste ja laste südamete vallutamises ning Rikki lemmiktoiduks on koeravorst, mille nimel on ta nõus kõike tegema⁣. Rikkil on juba ka üks töövõit: mõned kuud tagasi suutis ta üles leida noorukid, kes aknaid ja pudeleid lõhkusid ning seejärel põgenesid⁣.