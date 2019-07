Huvitav teada: kolm põhjust, miks kassi keel on erakordne tööriist

On imetlusväärne, mille kõige jaoks kassi keel kasulik on Täna toome välja kolm viisi, kuidas su neljajalgne kaaslane oma keelt kasutab.

Enese puhastamine on kassi jaoks ka ellujäämisinstinkt. Isegi kui su kiisu pole oma jalga elu sees õue tõstnud, ei ole tema sees peituv kiskja kuhugi kadunud ning seetõttu püüab ta oma lõhna hoida neutraalsena, et võimalikud saakloomad tema lähedust ei tunneks. Vaevalt, et sulle meeldib halvasti lõhnavana ringi käia — seda ei armasta teha ka sinu kass.

Ehk oled täheldanud, et kassidel on oma suhteliselt väikesele kasvule vaatamata suur ja laialt avanev suu. See võimaldab saakloomi, näiteks hiiri ja linde, kergesti hambusse võtta, kuid teeb joomise keerulisemaks. Siinkohal tuleb taas appi keel koos seda katvate piskeste ogadega. Joomise ajal töötab kassi keel kulbina ja ei lase veel suust välja voolata. Kogu protsess käib aga nii kiiresti, et inimsilmal on seda raske jälgida.