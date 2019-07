Video: koertega üles kasvanud kakaduu õppis haukuma ja valvab nüüd kodu

«Peanut on ääretult intelligentne ning ta õppis koerte ahvimise juba varakult ära,» rääkis Frances Kent veebilehele The Dodo. «Kui koerad värava juurde jooksevad ja haukuma hakkavad, teeb Peanut täpselt samamoodi.»

Kent lisas, et koerte jaoks on pea kaks aastakümmet elanud lind emafiguuriks ja neljajalgsed austavad teda väga. Lisaks valvuritööle armastab Peanut telerit vaadata, koertega palli mängida ja end väga häälekalt väljendada. «Peanut tahab palju tähelepanu ja seda ta muidugi ka saab,» sõnas Kent. «Kõik armastavad teda ja me ei kujutaks oma perekonda ilma temata ette.»