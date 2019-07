Galerii: tiiger Pootsmani järeltulijad käisid esmakordselt arsti juures

Tiigritalitaja Kamil Čiháki sõnul on Tanya jõnglaste kasvatamisega väga hästi toime tulnud ning see pole ka suureks üllatuseks, sest kogenud tiigriema jaoks on tegu neljanda pesakonnaga. Väikesed tiigrid on praegu täielikult emapiimast sõltuvad ning Tanya lõpetab imetamise alles siis, kui järeltulijad on umbes kuuekuused.