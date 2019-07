Päevakäpp: nooruke Rafal kaotas nii kodu kui ka perenaise

Rafalit kaunistavad imeilusad valged vuntsid ning pikad vurrud, välimuselt on ta nagu tõeline Don Juan! Rafali vabatahtlik usub, et arglikus poisis on tegelikult peidus õrn sülekass, kel vaja vaid turvalist keskkonda, et siis lõpuks särada! Rafal on vaktsineeritud, kiibistatud, saanud parasiidivastase tõrje ja kastreeritud.