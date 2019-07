Ville ja Marjukka abipalve: valged karvakerad tahavad kassitoast hoiukoju pääseda

Kauni lumivalge karvaga Marjukka otsib hoiukodu, kus ta oleks ainuke kiisu. Tal on silmapõletik ning see läheb ainult halvemaks, kuna ta on koos teiste haigete kiisudega, kes levitavad omakorda pisikuid ja mustust.

Ta on hingelt rahulik kassipreili kellele meeldib hullupööra mängida suletutikestega ja limpsida head konservi. Tasapisi on Marjukka hakanud inimesi usaldama ja ei põgene paikäe ilmumisel kohe pesasügavustesse. Talle meeldib pigem olla omaette ning vaadata mida teised kassid teevad.

Marjukka FOTO: MTÜ PESALEIDJA

Vahva Vunts Ville on omamoodi kassipoiss, kes otsib hoiukodu, kuna sööb allergia tõttu teistest kassidest erinevaid krõbinaid. Tegemist on nelja-aastase vahva nurrikuga, kelle valget kasukat kaunistavad mõned hallikas-triibulised laigud ja eriti vahva saba, mis on niiii armsalt lühike!

Vahva Ville on sõbralik, paimaias kassipoiss, kes vahepeal kipub liigsest hellusest väsima, andes näksamisega märku, et aitab nüüd küll, aga inimene on siiski kõige toredam sõber maailmas. Ta on omapärase iseloomuga kass, kellele meeldib näiteks sinu õlale hüpata, samuti ei jäta ta kasutamata võimalust ronida sinu käekotti kui sa selle valveta jätad.

Ville FOTO: MTÜ PESALEIDJA

Hoiukodult ootavad Pesaleidja vabatahtlikud kiisule varjupaika järele tulemist, kassi majutamist, iga päev puhta joogivee ning toidu võimaldamist ning päriskodupakkujatega suhtlemist. Hoiukodu peaks asuma Harjumaal.

Pesaleidja poolt määratakse igale uuele hoiukodule tema isiklik käehoidja, kes saadab täpse juhendi ning kõiki samme vajadusel juhendab, seega eelnev kogemus kassidega pole vajalik. Samuti on Pesaleidja kõik hoiukodud koondunud ühte Facebooki gruppi, kus saab teistega kogemusi vahetada ja seega saavad kampa lüüa ka täitsa algajad.