Päevakäpp: arglikust kolooniakassist hellaks paikassiks - Annu otsib kodu!

Kui me sulle ütleksime, et see sama pailembeline Annu oli veel pool aastat tagasi arglik kiisutirts, kes inimesi vaid eemalt piidles, siis ilmselt sa ei usuks meid. Aga just nii oligi, sest Tartus kortermajade vahel elanud Annul ei olnud tänaval inimestega häid kogemusi olnud. Turvakodus õppis Annu vaikselt inimesi tundma ning iga nädalaga muutus aina julgemaks. Esialgu piidles Annu inimesi oma pesast ning nõudis häälekalt süüa, kuid muud lähenemiskatsed luhtusid. Mine tea, mis see paikäsi tegelikult tahab teha?

Nüüd on aga Annule saanud elu põhitõed selgeks - inimene on siin selleks, et kasse teenida. Inimeste pehmed käed on mõeldud toidu ette kandmiseks, pesade kloppimiseks, liivakasti puhastamiseks ning muidugi paitamiseks! Imelise arengu läbi teinud Annu ei karda enam isegi kõhupaitusi vastu võtta - süga kõrva tagant, lõua alt, kõhu alt, sabaotsast... Lihtsalt paita! Paariaastasel Annul on ju jäänud nii palju paitusi oma elus saamata, et nüüd oleks vaja see kaotsi läinud aeg tagasi teha! Seepärast otsibki Annu vähemalt ühte (või lausa mitut!) professionaalset paitajat! Sellel paitajal võiks olla üks soe ja hubane elukoht, mida saaks kutsuda ühiseks koduks!