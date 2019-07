Päevakäpp: tänaval hulkunud malbe kiisupiiga otsib päris oma kodu

Praeguseks on see vahva kilpkonnakarva kassipiiga turvakodu hoole all, kuid loodetavasti seesugune hell kaunitar väga kaua nende ridades ei püsi! Seltsimehed kassitud (või kassiga), siin on teile veel üks sõber! Sellest vahvast ja malbest kilpkonnapreilist saab kindlasti maailma parim kaaslane, kes naudib oma inimese paitusi, kaisus põõnamisi ning aknalaual päiksekiirte püüdmisi. Vaja oleks vaid seda ühte ja õiget - päris oma inimest, kes iialgi teda maha ei jätaks.

See armas kiisutirts on turvakodus nii uus hoolealune, et temal ei olegi veel seda päris õiget nime. Äkki võiks olla tema nimi Konnake, sest on ta ju kilpkonnakarva? Või hoopis Helbeke, sest ta on nii malbe ja õrn? Äkki saab just sinust tema inimene, kes annab sellele armsale kiisutirtsu päris õige nime?