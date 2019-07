Südantsoojendav vaatepilt: kamp invaliidistunud varjupaigakoeri viiakse randa lõbutsema

Salima Kadaoui on see naine, kes otsustas viia ratastoolis varjupaigakoerad randa lõbutsema, sest suurem osa neist ei ole sinna varem pääsenud. Tavaliselt naine enda sõnul nii paljude koertega korraga väljasõitudel ei käi, kuid seekord sai ta punti rohkem vabatahtlikuid ja seetõttu otsustati kaubik rentida.

Salima sõnul on enamik koeri invaliidistunud autoga kokkupõrke tagajärjel. Eriti kurb on naise sõnul aga see, et koerad jäetakse pärast kokkupõrget tee äärde surema. Õnneks on siiski ka häid inimesi, tänu kellele on neil koertel uus võimalus.