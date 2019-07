Koeraplika Mirru on taaskord koduotsingul. Äkki sobiks ta just sinule vahvaks kaaslaseks?

Loe, mida Mirru praegune perenaine tema kohta kirjutab:

Mirru on teadmata taustaga umbes 2-aastane koeraplika. Ta on põlvekõrgune ja kaalub 15 kilogrammi. Mirru on nõuetekohaselt vaktsineeritud, mikrokiibistatud ning teadaolevalt terve.

Minu juurde tuli Mirru ligikaudu 4-kuuselt, tema vanematest või sünnikodust ei ole midagi teada. Tema käitumise põhjal tundub tegu olevat pigem jahikoera tüüpi koeraga, tuttavad arvavad temas nägevat laikalikke jooni. Samuti on Mirru väga isepäine ning meenutab oma käitumiselt kohati pigem kassi kui koera.

Mirru on aktiivne ja elav koer, kes peab väga korralikult puhtust, oskab puhata puuris, sõidab muretult autos transpordipuuris ning laseb ilusasti küüsi lõigata. Allergiaid tal ei ole siiani esinenud, samuti on ta siiani olnud raudse seedimise ja tervisega. Koduses elus on Mirrust saanud päris vahva kaaslane, kes parema tegevuse puudumisel enamasti pikutab pesas ja õhtuti telekat vaadates poeb kaissu. Tuttavates kohtades jalutades Mirru ei tiri rihmast, teised inimesed teda üldiselt ei huvita ning juhuslikesse koertuttavatesse suhtub ta pigem hästi. Mirru on tõsiselt terav pliiats ning nuputamisülesanded ja uute trikkide õppimine meeldivad talle väga. Mirru käib praegu ka agility individuaaltrennides. Õige motivatsiooni ja hea trenni planeerimise korral teeb ta agilitys harjutusi täitsa vahvalt. Temast ilmselt sportkoera ei tule, aga temaga on võimalik hobikorras treenida nt agilityt või kuulekusalasid. Mirrul on lastega väga vähe kokkupuudet olnud, kuid nendel vähestel kordadel jäi ta laste suhtes neutraalseks. Samuti suhtus Mirru hoiukodus viibides pere kassi neutraalselt.

Samas ei ole Mirru kahjuks lihtne koer. Me oleme tegelenud nii helitundlikkusega kui ka üksindusahistusega. Koduses elus me oleme need mured seljatanud, aga uues kodus peaks kindlasti selle taustaga arvestama. Üllataval kombel Mirru näiteks pauke või ilutulestikku ei ole siiani kartnud. Mirru on keskkonnatundlik koer, uutes keskkondades (sealhulgas uutel jalutusradadel) kohanemine võtab aega, kohanemise perioodil on ta uje ning võib reageerida inimestele ja võõrastele koertele. Kui Mirru on aga keskkonnaga harjunud ja jalutuskäigud on tuttavates kohtades, siis on Mirru meeldiv kaaslane, keda teised inimesed ega koerad suurt ei huvita.

Mirru on häälekas koer ning eriti palju jutustab ta elevile minnes. Samuti on uutes olukordades Mirru esimene reaktsioon haukumine. Mirrule meeldib jahil käia ning seetõttu ei saa teda rihmast lahti jalutada. Samuti võib ta võimaluse tekkides aiast plehku panna ning vajab kas väga kindlat koeraaedikut või pidevat järelvalvet aias. Siiani on Mirru olnud pigem toakoer ning elanud aiaga majas Tallinna äärelinnas. Mirrule sobib kindel rutiin ning igapäevane jalutamine pigem tuttavatel radadel. Muutustega toimetulek ei ole Mirru tugevaim külg.

Mirru heade omaduste säramiseks võiks tema kodu pakkuda järgmist:

Mirru oleks pere ainus koer

korteris elamine ilmselt Mirrule ei sobi tema haukumislembuse tõttu

vähemalt 3-4x nädalas jalutuskäigud ja võimalusel igapäevased nuputamisülesanded

kindel igapäevane rutiin

mõistvat suhtumist, kannatlikkust ja arvestamist Mirru omapäradega.

Mirruga tulevad uude koju kaasa kõik tema isiklikud asjad: pesa, puur, traksid, kaelarihm, nuuskimismatt, lemmikloomapass. Võimalusel ei lähe Mirru üleöö uude koju vaid esmalt käime uue inimesega koos jalutamas, et Mirru ja tema inimene saaksid rahus tutvuda. Mirru keskkonnatundlikkusega võimalikult hästi toime tulemiseks ja kooseluks hea stardi saamiseks maksan uuele omanikule kinni 50 protsenti koertekooli Kratt murelike koerte algkursusest. Samuti jääb Mirrule alati tagavarakodu minu juurde, kui tal seda vaja peaks minema.