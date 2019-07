Päevakäpp: Murikul on pankrot – ta vajab kiiremas korras pappi!

«Minu arust on see häbiväärne, kuidas 60 kassi peale on turvakodus VAID ÜKS pappkast! Ja see pappkast on alatasa täis - täis kasse, kes ei ole MINA! Vahel isegi läheb õnneks, et turvakodusse tuuakse midagi suurt mitme pappkasti sees, aga siis läheb kaks päeva ja juba viiakse need minema. Kas me sellist turvakodu tahtsimegi? Häbiii!» sajatas Murik. «Korra juba mõtlesin, et hakkan ise pappi tegema. Närisin liivakastist puhta saepuru peeneks ja lootsin pappi valmistada. Lõpptulemus oli see, et suud ja silmad ning kasukas olid üleni saepuru täis! Fui!»