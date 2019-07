Päevakäpp: esimese eluaasta puuris elanud Alvin ootab päris oma kodu

«Oi, inimene! Oi, kaks! Oi, kolm, üksteist, nurr… err… palju. Kui ma veel väike olin, siis ma mõtlesin, et maailmas on ainult üks inimene – minu kasuema kelle juures ma üles kasvasin – ja palju kasse. Aga nüüd näen, et inimesi on ka palju. Nagu… ee… nagu krõbinaid mere ääres! Kas ma ütlesin õigesti või? Hi-hii…