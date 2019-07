Uskumatu! Koer võttis vastu internetis leviva pudelikorgi väljakutse ja näitas nii mõnelegi koha kätte

Kanadas elava Sarahi sõnul kulus Percyl triki õppimiseks kokku vaid üks tund. Naise sõnul peab treening olema süstemaatiline ja muidugi ei tohi puududa maiustused. «Percy on täiesti tavaline koer, kuid koerad ongi võimelised õppima väga paljusid asju,» tõdes koertetreener Sarah oma kogemuste põhjal. «Ma loodan, et see video inspireeris nii mõndagi koeraomanikku oma lemmikule trikke õpetama,» lisas naine.