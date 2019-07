Pisike Spicy palub heade inimeste abi oma raviarve tasumisel

Spicy hoidis omaette ja lõpuks ei meelitanud teda sööma ka kõige maitsvamad konservid. Kiiresti-kiiresti jooksis hoiukodu kliinikusse. Vereproov näitas, et valgete vereliblede tase oli ähvardavalt madal. Tekkis uus muremõte - ehk on pisikest vaevamas katk?

Õnneks lükkas katkutest selle kahtluse siiski tagasi. Kaks ööpäeva arstide hoole all tilkasid tegid imesid. Spicy isu taastus ning temast sai jälle mänguhimuline kassipoiss. Diagnoosiks sai ussi toksikoos. Ussirohul on omad riskid. Teinekord võib juhtuda, et ussid kõhust väljumise asemel hoopiski kõhus lagunema asuvad - tekitades sedasi mürgitust. Siis ongi vaja pisut arstide abi, et ussiraviga hakkama saada. Sest ussirohtu andmata jätta ka ei saa.