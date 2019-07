Päevakäpp: Lily otsib sõpra, kellega mängida ja pärast seda üheskoos diivanil lösutada

Lily on väga salapärane kass, mistõttu ei oska me ta kohta muud öelda, kui et ta on rahulik kass, kes armastab puhtust ning kellega oleks väga mõnus pühapäeva pärastlõunal diivanil üheskoos telekat vaadata. Lily saab teiste kiisudega suurepäraselt läbi ja tihti on teda näha ka kellegi kaisus pikutamas. Seetõttu ka arvame, et uues kodus võiks juba üks nurrik ees olla, kuigi see ei ole nii tähtis.