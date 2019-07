Karvapall Bingo on turvakodus elanud juba 936 päeva

Bingo tuli turvakodusse Lääne-Virumaalt tegelikult kassipojana. Ta oli umbkaudu nelja-kuune pisike karvapall, kes kartis inimest, sest oma varases lapsepõlveeas puudus tal positiivne kontakt inimestega. Kes teab, mis tingimustes ta sealses koloonias kasvas, kuid tõsiasi oli see, et süüa oleks ta vajanud tunduvalt rohkem kui ta seda sel hetkel sai. Lisaks on tänavatel elades väga paljud ohud liigagi käegakatsutavad, mistõttu tuli Bingo turvakodusse oma kodu otsima. Kaua ta ootama ei pidanud ja nii jäi ta silma kiisut otsivatele noortele, kes paraku aga väga lühikese aja jooksul Bingo oma arglikkuse tõttu meile tagastasid. See oli Bingole väga suur tagasilöök.

Bingo ei ole agressiivne, ta lihtsalt kardab ega suuda usaldada inimest sajaprotsendiliselt. Sellegipoolest on ta väga uudishimulik ja kui inimesed kusagil askeldavad tuleb ta ka ise olukorraga tutvuma. Ta jälgib inimese liigutusi ja armastab meeletult seda, kui talle konservi pakutakse ning maiuste ja sulepulkade järele on see ilus kutt lausa pöörane!

Peaaegu tuhat päeva on Bingo oodanud, et ta kellegi südame võluks ja et just tema silma jääks. Bingo kasutab korrektselt liivakasti, kannab väga ilusti hoolt oma puhevil ja koheva kasuka eest ning on lisaks sellele ka igas mõttes täiskomplekt - kastreeritud, vaktsineeritud, saanud korrapäraselt sise- ja välisparasiiditõrjed ning omab ka kiipi.

Kui soovid 3-aastase Bingoga tutvuma tulla, täida palun meie kiisuvõtja ankeet: https://www.pesaleidja.ee/loomasoovija-kusimustik/ ja me kutsume Sind sellele imeilusale poisile külla!