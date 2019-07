Tragi politseikoer Mauser õpib usinasti eksamiks

Mauser on ühe aasta ja kolme kuu vanune belgia lambakoer, kelle suviste plaanide hulka kuulub põhiliselt trenni tegemine.

Põhjus on selles, et sügisel ootab noort koera ees esimene atesteerimiseksam ja seepärast kulub terve suvi oskuste arendamiseks, näiteks treenitakse koos koerajuhiga kuulekust, aetakse jälge ja harjutatakse omaniku kaitsmist. Kui Mauser kõik eksamid edukalt sooritab, saab temast Ida prefektuuri patrullkoer. ⁣

⁣⁣⁣Koerajuht Raul Bambergi sõnul on Mauser noor ja elurõõmus koer, kel on praegu hea kasvu- ja õpiiga. Selleks, et ümbritseva keskkonnaga harjuda, käib Mauser oma koerajuhiga igal pool kaasas.⁣⁣⁣⁣