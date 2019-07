Pisike dugongibeebi on sulatanud juba miljonite inimeste südamed

«Ta on tähelepanu keskel. Ta on väikelaps, orb ning haruldane. Näljasena paneb ta pöidla suhu ning imeb seda. Kui ta on veidi näljane, siis ühe loiva, kui väga, siis kaks,» kirjeldas looma Chulalongkorni ülikooli mereloomade meditsiiniüksuse direktor Nantarika Chansue. Nantarika loodab, et Marium õpib iseseisvalt elama ka pärast käsitsi söötmise lõpetamist. Ta arvab, et dugong ei tohiks inimestest sõltuvaks jääda.