Kolm armsat kiisukest otsivad endale hoiukodu

Kiisuke Leo on vahva must valge sell, tal on lõvi soeng ning hell süda. Ta naudib väga aknapeal uudistamist ja inimese paikätt. Mängib aeg-ajalt ning ronib sülle tukkuma.

Kiisuke Mason on uudishimulik ja mõnus seltsiline. Ta naudib jalutamist ning mida huvitavam on inimene seda parem. Talle meeldib mängida ning näksida erilisi krõbinaid, suisa nii väga et käib isegi teistelt neid näppamas.

Kiisuke Lukas on sõbralik pisike kiisupoiss, kes on natuke arglik, ning vajaks väga inimese hellust, et kosuda. Kassilaps sooviks mõnusat diivanit kuhu kerra tõmmata ja ruumi kus mängida.

Hoiukodult ootame kiisudele Pesaleidja varjupaika järgitulemist, majutamist, iga päev puhta joogivee ning toidu võimaldamist ning uute kodudega suhtlemist. Hoiukodu peaks asuma Harjumaal.

Pesaleidja poolt määratakse igale uuele hoiukodule tema isiklik käehoidja, kes saadab täpse juhendi ning kõiki samme vajadusel juhendab, seega eelnev kogemus kassidega pole üldsegi vajalik. Samuti on Pesaleidja kõik hoiukodud koondunud ühte Facebooki gruppi, kus saab ka teistega kogemusi vahetada ja seega saavad kampa lüüa ka täitsa algajad

Pesaleidja poolt tuleb hoiuperele soovi korral kaasa nii liivakast kui ka liivakasti sisu, vajadusel ka toit ja kindlasti ka ravi.

Kui soovid rohkem infot ja on soov hoiukodu pakkuda siis tutvu infoga ja täida ankeet siin: https://www.pesaleidja.ee/pesaleidja-hoiukodud/