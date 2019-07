Päevakäpp: pisipreili Monica soovib hakata kellegi isiklikuks stressimaandajaks

Kõik ju teavad, et isegi kiisuvideod maandavad stressi, rääkimata siis päris nurrikutest. Monica võtab oma stressimaandamise tööd niivõrd tõsisest, et hetkel harjutab massaaži tegemist karumõmmiku peal, sest inimesed on tema jaoks veel veidi hirmsad. Ent tasapisi harjub Monica ka inimeste juuresolekuga, kui ta enne jooksis inimeste eest ära suures hirmus, siis nüüd näib, et ta jookseb inimeste eest ära ainult väikeses hirmus. Monical on veel pikk maa minna, et hakata inimesi uuesti usaldama, ent ka väikesed võidud ja edusammud on tähistamist väärt.