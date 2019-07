Kasulikud nõuanded värskele kassiomanikule

1. Kassid on oma olemuselt iseseisvad, kuid nad ei suuda ise enda eest hoolitseda. Enne kassi võtmist veenduge, et teie elustiili juurde mahub ka sinu lemmik. Kui sa oled väga hõivatud inimene, siis peaksid edasise elu korraldama nii, et kass oleks ikkagi hoolitsetud ja hoitud. Seepärast mõtle hoolega, enne kui selle sammu teed.

2.Kas sul on kasside suhtes allergia? Enne kassi võtmist tuleks kindlaks teha, kas sul on tema suhtes allergiat ja kui tõsine see on. Kui selgub, et teil ikkagi on kerge allergia nende vastu, aga soov kassi võtta on suur, siis võiksid valida madala allergeeniga kassi. Soovituste saamiseks konsulteeri nii loomaarsti, kui ka loomade varjupaiga töötajatega.