Humoorikad faktid: need loomad magavad küll üpris veidralt

Nii nagu teised vaalalised, ei suuda ka delfiin rahulikult magada, sest pidevalt tuleb ennast vaenlaste pärast erksana hoida ja seetõttu uinuvad nad alati nii, et üks silm on avatud.

Pardid magavad reas, sellepärast, et nii suudavad nad ennast paremini kaitsta ja varjata, et vaenlased neile ligi ei pääseks.

Papagoikala näol on tegemist juba niigi veidra olendiga, kui ta soovib magama heita, siis tema küünte all aktiveeruvad spetsiaalsed limanäärmed, mis moodustavad tema ümber mulli. See aitab tal ennast kaitsta ka erinevate ohtude eest, mis teda vee all oodata võivad.